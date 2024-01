Onelia Molina sobre boda de Alejandra Baigorria: “No iría a un lugar donde no me quieren”

Onelia Molina asegura que no celebra la ausencia de Alejandra Baigorria en ‘Esto es Guerra’, ya que su tranquilidad no gira en torno a la presencia de la rubia. Además, afirma que no le interesa asistir a su boda con Said Palao y es decisión de su novio Mario Irivarren si desea ir.

Como se recuerda, la arequipeña y la empresaria tuvieron varios desencuentros en el reality de competencia, donde la ‘Gringa de Gamarra’ llegó a advertir que la demandaría debido a las peleas.

“Mi tranquilidad no gira en torno a una persona, sino que la encuentro en mi día a día, al tener a mi familia, amigos y todas las personas que me quieren”, expresó Onelia a Trome.

“ Poco o nada me importa si me invita a su boda. Es más, Mario (Irivarren) puede ir, yo no le puedo prohibir. Además, no iría a un lugar donde no me quieren, estoy súper tranquila ”, añadió.

TAMBIÉN LEE