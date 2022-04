No dio una entrevista oficial, pero permitió que José Luis García, ingrese a su hogar para comentarle cómo la está pasando y fue Magaly Medina la encargada de revelar lo que se dijo en esta pequeña conversación concertada con Óscar del Portal.

“Mi productor periodístico Jose Luis García, acudió en previa concertación de cita al departamento donde Del Portal todavía se está quedando, que es en la casa familiar, en el sitio del ampay y me dice, me contó nuestro productor que lo vio muy adolorido, muy triste, que lloraba cada minuto, que cada minuto repetía que amaba a su esposa y lloraba, estaba muy triste, devastado, supongo que recién está dándose cuenta de lo que está perdiendo”, fue así como la ‘urraca’, describió el encuentro de Óscar del Portal con el productor de Magaly TV La Firme.

Magaly además se encargó de alejar las esperanzas de una entrevista o comunicado por parte de Óscar del Portal, ya que según su productor, el amigo de Aldo Miyashiro le confesó que no halaría más: “No quiere hablar por el momento y no va a dar una entrevista ni mandar un comunicado porque aún tiene un vínculo con América TV”.

