El Metalmanía es un evento de tributo que se realizará este viernes 03 de octubre en Residencia Club (Jr. Junín 429, Centro Histórico de Lima) a las 8:30 p.m., donde se le rendirá un emotivo homenaje a Ozzy Osbourne, el “Príncipe de las Tinieblas”, a solo dos meses de su fallecimiento.

El evento es encabezado por Legacy of Darkness, banda tributo a Ozzy Osbourne y Black Sabbath.

La cartelera se completa con destacados tributos peruanos a otras leyendas del metal: RISE (Pantera), MINEFIELD (Megadeth y Slayer) y EGO BRAIN (System of a Down).

Este festival es una celebración del rock pesado y una oportunidad para vivir los grandes himnos del género con la máxima fidelidad de los músicos locales.

Las entradas están disponibles a través de las redes sociales oficiales de las bandas.