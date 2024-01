Pablo Heredia está en Lima, pues protagonizará la nueva novela ‘Súper Ada’ al lado de Maricarmen Marín. El argentino decidió hablar sobre la ruptura de Ale Fuller y Francesco Balbi.

“Desconozco un poco sobre la vida de Ale en ese lugar. El otro día la vi súper bien, nos saludamos, yo la quiero mucho, le tengo mucho cariño, mucho respeto, yo creo que haber tenido una relación tan linda y tan larga con alguien me ha enseñado, me ha dejado muchas cosas y hoy me ha dejado una amiga que siempre le voy a desear lo mejor”, manifestó Heredia a Trome.

Asimismo, el actor considera que quizás Francesco Balbi no era la persona indicada para su expareja.

“ Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso, más con el amor de su vida, con quien te ibas a casar, yo soy creyente que las cosas pasan por algo, no hay mal que por bien no venga. Tal vez no era la persona ”, agregó.

