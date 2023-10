64 años han pasado desde que Paco Maceda, Carmen Montoro y Genaro Ganoza irrumpieron en la escena musical con una propuesta que desde su inicio, impuso un estilo en el género de la canción criolla. “Los Kipus” se hicieron llamar, y no tardaron mucho en recorrer el Perú y a generar éxitos como “Huye de mí”, “Nada soy”, “Rosa te”, Mi cariñito”, “Mis celos”, entre otras canciones que hoy son clásicos. A pesar del tiempo y las tendencias, la agrupación sigue vigente y quien se encarga de cuidar el legado es Paco Maceda Jr., hijo del fundador, y que toma ese encargo con responsabilidad y orgullo. Este 14 de octubre en el Centro de Convenciones Leguía reafirmará la pasión que le genera la música.

-Desde niño viviste rodeado de la música de Los Kipus, de todo el género criollo...

Sí, desde que tuve uso de razón. Recuerdo que cuando vivíamos en Breña mi padre tenía una peña, que se llamaba “La Peña de Los Kipus”, y ahí mismo, en la parte trasera, estaba nuestra casa y yo aprendí a tocar muchos instrumentos

.-¿Y así fuiste entrando a la música? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza tener otra profesión?

Todo fue sin forzar, nadie me obligó. Yo tenía afinidad con la música y mi papá me puso un profesor de piano, de música clásica. Y sí, efectivamente, yo tenía otro talento que era el fútbol y jugué para muchos equipos, en mi colegio (Hans Cristian Andersen) campeonaba en fútbol y en música. Casi hubo la posibilidad de dedicarme al fútbol.

-¿Pero te ganó la música?

Si, la verdad, y no me arrepiento de seguir el legado de Los Kipus.

-¿En qué momento tomas la posta? ¿Tú papá te lo pidió?

Nosotros migramos a los Estados Unidos en el año 1993, pero él se regresó con mi mamá y mi hermano (a Perú) el 97´o 98´. Como yo me fui de adolescente, me acostumbré, tenía 17 o 18 años, me gustó y me quedé. Ya en el 2001 mi papá me confiesa que estaba enfermo y me preguntó si podría regresar porque no quería que Los Kipus murieran. Fue una decisión un poco difícil porque había logrado bastantes cosas en Estados Unidos, hablando musicalmente. Pero decidí regresar, era mi padre y no podía desairarlo. Fue así que en el 2004 tomé la posta.

Carmen Montoro, fundadora de Los Kipus, recibirá un homenaje este 14 en el Centro de Convenciones Leguía.

-Uno de los elementos importantes del trío son las voces, ese ensamble de voces masculinas y femenina. ¿Alguna vez tu padre te contó por qué esa propuesta?

Mi padre tenía muchas influencias del bolero de México, por lo que cuando escuchas a Los Kipus, tiene una semejanza a los tríos de México, de esa época, como Los Panchos, Los Tres Reyes. Mi papá siempre ha ido contra la corriente, le gustaba innovar en todo. En los años 70, 80, 90 y 2000 si salía algo, él quería hacerlo diferente. Era su manera de ser. Cuando tenía 19 o 20 años dijo, haré Los Kipus, pero será un trío con una mujer y aunque recibió algunas críticas de gente machista, él dijo ya verán que voy a triunfar, seré exitoso y viajaré por el mundo. Y así fue.

¿Cuántas voces femeninas han pasado por el trío?

Han sido más de 18 cantantes, y conmigo unas 6 o 7 hasta ahora.

-La juventud escucha a Los Kipus, apuesta por la música criolla?

No existe ningún peruano, que no le guste nuestra música. El género criollo, es un género difícil, para nosotros los artistas por la escasa difusión en los medios, pero no me cabe la menor duda que a la gente le gusta. Y sobre todo Los Kipus, que siempre estarán vigentes.