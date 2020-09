Paloma de la Guaracha, uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana, ahora dice que es atormentada por un ‘espíritu maligno’ desde hace dos noche,m el cual no le deja dormir.

Ella jura que no lo ha soñado y, más bien, describió cómo se veía el supuesto fantasma.

“Son dos noches que no me deja dormir. Se me apareció un alma, un espíritu, todo negro. No tenía rostro. Yo le miraba, no podía gritar, me quedé inmóvil”, comentó al programa ‘En Exclusiva’.

“No, lo he soñado, desde que me tiraron polvo (de cementerio) ocurre esto", agregó.

Paloma de la Guaracha se casa

Paloma de la Guaracha está feliz con su nueva relación. Hace días recibió un anillo de compromiso de parte de su pareja, Percy Rojas.