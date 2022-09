Este 16 de septiembre de 2022, el programa “Esto es guerra” aprovechó los últimos minutos para sorprender al cantante Gustavo Afanador, uno de los vocalistas de la Orquesta Bembé. Sin embargo, el detalle pasó a segundo plano cuando Paloma Fiuza comenzó a llorar y las cámaras la enfocaron.

Inicialmente, “Esto es guerra” invitó a los padres del artista al set de televisión, quienes llegaron hace solo unos días desde Venezuela después de estar separados por casi 5 años. Además, invitaron a Omar, el hermano de Gustavo, para realizar una transmisión en vivo.

En medio del emotivo momento, las cámaras captaron a Paloma Fiuza llorando desconsoladamente: “Paloma está sola aquí, Paloma no tiene familia acá y es lo que siente obviamente Gustavo y otras personas, cuando la familia no está aquí viviendo y viven solos y tu trabajo se vuelve como tu familia, es lo mismo que le pasa a mi Palomita y el público a veces no sabe, no conoce los sentimientos de las personas y los artistas, solamente ven una capa, pero no saben realmente lo que están pasando por dentro, entonces es emocionante ver a Palomita, pero Palomita, tú no estás sola, estás con todos nosotros que te queremos mucho y tú estás con toda tu familia que está aquí”, dijo Johanna San Miguel.

Por su parte, las ‘guerreras’ intentaron apoyar a Paloma Fiuza y las cámaras continuaron enfocando esta escena. Finalmente, Johanna San Miguel invitó a la brasileña a hablar. Entre lágrimas, la modelo recordó la muerte de su padre y que siempre trabajó lejos de su familia:

“Me trae muchos recuerdos, para mí fue un año muy complicado. Yo estos días estoy pensando demasiado en mi papá y hasta ahora no logro entender por qué se fue, es muy difícil, pero hay que seguir, la vida sigue, es complicado, hay días buenos, hay días malos, pero me da mucho gusto que hayan traído a los padres de él porque la verdad son momentos únicos, yo toda mi vida he trabajado y he estado lejos de mis padres, sé lo que es eso y esos momentos hay que valorarlos siempre porque puede pasar algo mañana y de repente tú no tendrás a tu familia cerca y eso es muy doloroso”, dijo Paloma Fiuza.

Fuente: América Televisión

