Pamela Franco habla franco y directo. La cantante, que está próxima a relanzar un sencillo, cuenta a OJO cómo es Christian Domínguez en la intimidad. Revela que el cumbiambero ya le está pidiendo la “parejita”, que le canta canciones de Luis Miguel y que lloró por la derrota de la selección.

- De profesión eres contadora, ¿cómo entras al mundo de la música?

Yo estaba estudiando mi carrera en Chimbote y tenemos una amiga en común con Nilver Huarac, pero en ese entonces rechacé la oferta, pero cuando vengo a trabajar a Lima giré todo a 180 grados y cambió todo. No me arrepiento, considero que fue acertado y era mi destino.

- ¿Solo te gusta la cumbia?

Vengo de una familia de músicos, mi hermano tiene una orquesta en Barcelona (España), me crie dentro de este arte y me gusta la música en general, canto huayno. También pasillos, boleros, criolla, merengue. Todo en general.

- ¿Y eres de cambiarle la música en casa a Christian?

A veces. A Christian le gusta la música romántica, baladas, en cambio a mí me gusca algo más eléctrico, pero en casa nunca falta la cumbia y la salsa.

- ¿Qué balada te dedica?

Le gusta mucho Luis Miguel, es un fan enamorado. Se sabe sus bailes, todas sus canciones.

- ¿Y es complicado vivir con él?

La verdad no. Nosotros empezamos en cuarentena. Él tiene el carácter más pasivo y condescendiente del mundo. Yo creo que soy un poquito más jodida, más impulsiva.

Pamela Franco le reclama a Christian Domínguez por el pago de su celular. (Foto: Instagram)

- ¿Y cuál fue la pelea más fuerte que tuvieron?

Hasta ahora no hemos tenido una pelea súper fuerte, gracias a Dios. Por ahí, como soy impulsiva y tengo mi carácter, lo molesto y le digo ‘la que manda en esta casa soy yo’, eso como que no le gusta. Si bien hemos tenido nuestras diferencias, porque nadie es perfecto, todo lo arreglamos hablando.

- ¿No te mortifica la chapa de mujeriego y que solo dura tres años?

Me causa bastante gracia, porque la gente parece que no ve la realidad, no sale a la calle o tienen el marido perfecto. Soy una persona bastante abierta y no me ciego a la realidad. No juzgo su pasado y lo que me importa es cómo es él desde el día que estamos juntos.

- ¿Qué piensas de la infidelidad?

Estoy totalmente segura que existe cuando ya no amas a la otra persona, no es que ‘ay, se me chispoteó’. Si sacaste los pies del plato es porque no quieres a tu pareja y hay que tener los ovarios y cojones bien puestos para terminar.

- ¿Y si Christian sale en un ampay?

Yo no tengo pelos en la lengua con él, obviamente cuando hay una ruptura de pareja con o sin hijos siempre hay un dolor de por medio, pero todo pasa, nadie se ha muerto por amor. Entre nosotros puntualmente significaría no estar juntos como pareja, pero desearía tener una buena relación, ya que tenemos una hija.

- ¿No lo perdonarías así se ponga de rodillas?

No, por mi carácter. Ya me fueron infiel y también cometí el error de perdonar, pero cuando las cosas se rompen ya no va.

- ¿Qué te falta cumplir con él?

Bueno, nosotros tenemos un sueño puntual, es nuestra casita. Estamos trabajando en eso y para nosotros es importante. El matrimonio ya vendrá si Dios quiere, no es algo que nos quite el sueño.

- ¿Sentiste celos de una expareja o una fan?

Mira, hasta el momento no he sentido celos. No he visto nada irregular, pero si yo sería celosa, jamás podría hacerlo por una ex, ya que es pasado, no lo miro ni de reojo, porque sería retroceder.

- Pero no lo dejas ni ir a las pichangas

No, no, no.... no me cambien las cosas. Yo nunca le prohibí nada, solo lo estaba cochineando porque no había pagado mi celular y le dije ‘cómo, no te olvidas de las pichangas’, nada qué ver, trabaja un montón y necesita relajo.

- No te da miedo que sean pichangas a lo Aldo Miyashiro

Creo que una persona cuando te quiere engañar, no solo lo hace en una pichanga, también en el trabajo, en la tienda o en cualquier lugar.

- Hablando de fútbol, ¿vieron la última derrota de la selección?

Sí, te juro que Christian estaba llorando. Lo vive, grita y se siente impotente, tengo que tranquilizarlo, porque estaba renegando a mil.

- ¿No te pide la parejita para meterlo al fútbol?

A Christian sí le gustaría tener otro hijito, pero por ahora no. Como que la chamba no deja, pero bueno, nadie sabe lo que puedo pasar, en fin, esta vida da muchas sorpresas.