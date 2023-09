Christian Cueva se encuentra en el ojo púbico luego que el programa de Magaly Medina lo captara saliendo de una cevichería en Santa Anita durante la madrugada y justo un día antes del partido de Alianza Lima. Frente a ello, Pamela López no dudó en pronunciarse al respecto.

“Cueva juega mañana, pero esta madrugada recién se iba a su casa (...) Nosotros no estamos diciendo que en esa cevichería se han reunido para beber, decimos lo que vemos, que cerca de la 1 de la mañana salía de una cevichería, lo que hacía dentro no lo sabemos porque no somos inspectores”, dijo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, a través de sus historias de Instagram, la esposa del popular ‘Aladino’ aseguró que el futbolista estuvo celebrando el cumpleaños de un familiar cercano a ellos.

“Feliz cumpleaños, tío Ratón. Te queremos. Gracias por acoger en tu hogar a mi esposo cuando vino por primera vez a Lima en busca de sus sueños y darle todo tu cariño y calor de una familia. Gracias también por acogerme a mí cuando empecé mi aventura con mi compañero de vida”, comenzó diciendo.

Sin embargo, ese no fue todo su mensaje porque al final de la foto publicada, Pamela decidió agregar que Cueva sí entrenó con su club. “Pd. mi esposo entrenó por la tarde y quedó concentrado”, agregó junto a algunos emojis de patines, dejando entrever que ‘patinaron’ con la información.

TE PUEDE INTERESAR