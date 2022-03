Pamela López, la esposa de Christian Cueva, sorprendió a propios y extraños al revelar que su hija mayor, Fabianna, realizará un largo viaje. La pareja de ‘Aladino’ compartió la emotiva despedida que le realizaron.

“La más grande bendición que pude recibir aún sin merecerlo son ustedes mis amores del cielo. Dios los guarde y los guíe por el buen sendero. Los amo FBCG”, escribió Pamela López en una imagen donde aparece con sus cuatro hijos.

Foto: Instagram @pamlopsol

“Con dinero podría comprarme una mansión costosa. Pero no una familia valiosa como aquella que me has dado a mí”, se escucha en la canción que Pamela López dedicó a sus hijos.





Estas imágenes fueron tomadas en la despedida de su hija antes de ir al aeropuerto. Por su parte, Fabianna, de 17 años, dedicó un tierno mensaje a su mamá: “Gracias mami linda, por qué? Por existir...”.

Foto: Instagram @pamlopsol

“Nos harás mucha falta mi chimi chimi. DTB hijita hermosa. Te amo”, respondió Pamela López.

Ya en el aeropuerto, Pamela López dedicó otra canción religiosa a su hija: “Todo va a estar bien. Everything will be alright- El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, el creador del universo”.

Cabe resaltar que se desconoce a qué lugar viajará la hija mayor de Pamela López ni las razones por las que se separa de su familia.

Foto: Instagram @pamlopsol

