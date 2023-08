Incómodo. Pancho Rodríguez fue interceptado por las cámaras de “Amor y Fuego” para ser consultado sobre la reciente cercanía que habría mostrado Nathaly Terrones con Nicola Porcella en redes sociales. Y es que el chileno confirmó que ya no mantiene una relación con la excandidata al Miss Perú.

“Nosotros ya hemos terminado hace ya bastantes semanas, un poco más de un mes. A Nicola yo lo estimo mucho y estoy muy feliz con su triunfo, no tiene que ver con que me guste o algo”, fue la explicación que dio la modelo.

Asimismo, la también bombera señaló que su estima hacia Nicola comenzó cuando la apoyó en un evento para su estación.

“Mi compañía de bomberos hicieron una actividad para recaudar fondos, el año pasado y le escribí a él. De todos, fueron los únicos que me grabaron un video promocionando el evento”, agregó.

Por su parte, Pancho Rodríguez no pudo evitar mostrar su fastidio por los ‘likes’ que le habría dado su ahora expareja a su excompañero de ‘EEG’, y aprovechó para lanzar tremenda frase radical.

“No sabía de esos corazones, son carita de admiración. Me sorprende, son como caritas de amor, querrá que sepan que le gusta, no sé... Es un poco raro porque supuestamente no le gusta esto de los medios y que ponga ese tipo de caras como para que todo el mundo se entere, es raro... Uno nunca termina de conocer a las personas”

