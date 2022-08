A seguir buscando. Aparentemente, las salidas a escondidas y las cenas románticas en restaurantes caros de Brasil, no habrían logrado concretar una relación entre Paolo Guerrero y la modelo brasileña Ana Paula Consorte, debido a las confesiones de la garota.

Al mismo estilo que su final con Alondra, ambos personajes de un día para el otro dejaron de seguirse en Instagram y eso logró que los programas de espectáculos brasileños especulen el final del romance entre el hijo de Doña Peta y su brasileña.

Quien estaría dando más señales del final de su relación, sería Ana Paula: “No pierdas tu tiempo tratando de entender a los demás”, publicando sugerentes mensajes en redes sociales, días después del ampay de Alondra García Miro besando a otro hombre.

La brasileña no se anda con rodeos y en redes sociales decidió cerrar el tema: “Por favor, no me pregunten sobre otras cosas, en el caso tenga algo que decir, lo haré a través de mi entorno”, afirmó.

