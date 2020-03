Para “América Hoy”, la pareja de Leonard León reveló que hasta el momento no sabe si el cumbiambero tiene el coronavirus o covid-19 tras regresar de Italia.

Ella reveló que acudió para pedir los resultados de la prueba que le hicieron a Leonard León, pero que no se lo dieron, por eso aún no saben el diagnóstico.

“Me fui a recoger las pruebas de los tres, de Leonard y sus compañeros y no nos han dado”, dijo para luego añadir: “Han pasado más de 24 horas y no ha pasado nada. Él me pide viollamadas se viene el cumpleaños de su hija y eso le preocupa porque está en cuarentena y no puede darle un abrazo”.

Además, la pareja de Leonard León contó como hace para llevarle la comida y evitar el posible contagio.

“Yo le aviso que voy a ir a dejarle la comida. No me ve ni yo lo veo. Le dejo la comida en una mesita y con la misma salgo”, acotó.

Olenka Cuba brinda detalles sobre el estado de salud de Leonard León (16/03/20)

