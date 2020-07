La hija de Michael Jackson, Paris Jackson y su novio Gabriel Glenn estrenaron su nuevo programa para Facebook Watch, que lleva el nombre de ‘Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn’. Es ahí donde ella se animó a hablar de su sexualidad y el vínculo que esto generó con la estrella del pop.

Este documental serie se estrenó el 30 de junio y Paris Jackson uso el último día del Mes del Orgullo para hablar sobre cómo ha crecido su gusto por hombres y mujeres. Jackson afirmó que le resultó difícil entenderse al inicio, pero su padre parecía notar cuáles eran sus preferencias desde pequeña.

SUS CITAS

Si bien desde pequeña se ha sentido atraída por las mujeres, ella tiene un novio desde hace varios años con quien hace algunos años de relación. “Nunca creí que terminaría con un tipo”, confesó la . Esto porque en toda su vida había tenido más citas con mujeres que con hombres.

“El público solo conoce tres relaciones a largo plazo en las que he estado y han sido con hombres. El público no conoce la mayoría de las relaciones en las que he estado”, sostuvo sobre lo que los medios hablaban sobre sus romances.

La hija del “rey del pop” afirmó que su padre Michael Jackson siempre la apoyó en todo momento. “Mi papá entendió bastante rápido. Creo que él sintió la energía y le gustaba burlarse de mí de la misma manera en que molestaría a mis hermanos como: ‘oh, te conseguiste una novia’”, relató.

La modelo y cantante aseguró sentirse una persona afortunada pues tuvo ese apoyo desde los 8 u 9 años, experiencia que muchos niños no viven y se sienten confundidos a lo largo de su vida.