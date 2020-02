La reconocida actriz Patricia Portocarrero, cuenta que se encuentra en uno de los momentos más importantes y felices de su vida, debido a que se siente “realizada” a los 47 años, tanto a nivel profesional, como a nivel personal.

Y es que recordemos que la popular integrante de “Los Vílchez” forma parte del elenco de actores que integran la película “Locos de amor 3”, que se encuentra a pocos días de estrenarse.

“Yo he encontrado mi realización plena entre los 40 y 50, fui madre casi a los 40, me he dedicado a la crianza de mi hijo. También encontré el amor, además, me siento segura de mi chamba, sólida como actriz, con nuevos retos”, expresó en una entrevista a Trome.

Asimismo, también fue consultado por el tan sonado tema de las infidelidades expuestas en televisión nacional.

“La infidelidad es horrible hacerla y que te la hagan, pero más horrible es verte en pantalla a nivel nacional. Si ya es difícil superarlo entre tus cuatro paredes, qué j... debe ser que todo el Perú te señale si te fueron infiel o lo fuiste”, manifestó.

“Me la hicieron y yo en venganza también lo he sido. El daño que uno se hace es terrible. Es una falta de respeto contigo mismo, es una pérdida de tus valores, mirarte y verte así, no te gustas”, confirmó el personaje de ‘Maria Elena’ en Los Vílchez.

Por otro lado, la popular actriz se encuentra totalmente enamorada de su pareja, Fabrizio Lava Cavassa, con quien planea llegar hasta viejitos juntos.

