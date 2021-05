El modelo Patricio Parodi reveló que Flavia Laos viajó a Estados Unidos para grabar otro videoclip con un artista internacional. Aunque no quiso dar el nombre, dijo sentirse muy orgulloso de su pareja.

“Sé que tenía muchas ofertas, ha grabado en otras”, dijo Patricio Parodi a América Espectáculos. “Es sorpresa de ella y no la voy a quemar”, agregó.

Según el participante de “Esto es guerra”, se siente feliz al ver a Flavia Laos trabajando en EE.UU. pese a que esto signifique estar separados: “A mí me gusta verla feliz, ver que ella disfrute haciendo lo que le gusta”.

De otro lado, Patricio Parodi contó que él no pudo vacunarse en Estados Unidos, mientras que Flavia sí lo hizo. “Está en Estados Unidos trabajando con su hermana (...) no me he vacunado todavía porque cuando yo fui no se podía vacunar, las vacunas todavía no estaban libres. Justo cuando regresé, creo que a la semana, las habilitaron como libres para extranjeros, y ahora por temas de trabajo no tengo el tiempo libre como para ir”, explicó.

El ‘guerrero’ contó que sus padres sí accedieron a la vacuna: “Mis padres ya están vacunados, gracias a Dios, que es lo que más me preocupaba, porque obviamente son ya personas con más años que yo y pueden ser más propensos”.

Fotos y videos: América TV | Instagram Flavia Laos

