El integrante del reality ‘Esto es guerra’, Patricio Parordi explicó por qué votó en contra del regreso de Rosángela Espinoza al programa. Según señaló, él se acercó a su compañera para que le explique por qué había anunciado en redes que ya no volvería al reality, y ella no le dio una respuesta concreta.

Así lo dijo para el programa ‘Estás en todas’ donde preguntaron a todos los participantes del reality si estaban de acuerdo con el retorno de la popular ‘Rous’.

“Me dijo: ‘Ay Patricio se nota que no sabes Tik Tok’. Me dijo que no dijo eso, que no hizo referencia al reality porque había escrito: ‘Cuando te ruegan para entrar al programa’, pero todo el mundo sabe que era por eso y por la coyuntura. En un live que hizo en Instagram dijo que no iba a volver que se iba a dedicar a viajar. Chévere le deseamos lo mejor, pero después apareció acá”, se quejó Patricio Parodi.

“Si ella me hubiera dicho: ‘estoy acá Patricio por mi contrato, porque me arrepentí’, pero no me dio una respuesta hasta el día de hoy”, añadió fastidiado.

Sin embargo, Patricio reconoció que la presencia de Rosángela es importante en el programa al igual que la presencia de todos los demás.

“No creo que (el Tribunal no fue condescendiente), la sanción para ella fue de dos semanas por el comportamiento que tuvo. Me parece una chica muy importante para el programa, pero todos acá suman mucho”, aseguró.

Recordemos que hace más de dos semanas, Rosángela Espinoza fue retirada del programa de forma indefinida por desacuerdos que tuvo con el Tribunal, al negarse pasar el equipo de lo guerreros. Tras este episodio, ella anunció que se dedicaría a ser influencer travel.

