Cada mayo, el Festival de Cine de Cannes convierte a la Riviera Francesa en el epicentro mundial del cine. Considerado el festival cinematográfico más importante por su alcance internacional, el evento reúne a directores, productores, actores y periodistas de todo el mundo con el fin de fomentar el desarrollo del séptimo arte en todas sus formas, creando y promoviendo un espíritu de colaboración entre todos los países.
Con 78 ediciones a sus espaldas, Cannes se ha convertido en el gran termómetro del cine mundial. Hoy, gracias al streaming muchas de las historias que nacen o se presentan en el festival, terminan viajando por el mundo. Por ello, si tienes un vuelo de más de diez horas en agenda, estas son cuatro recomendaciones con sello Cannes que, según la aerolínea Air France, socio oficial del Festival de Cine de Cannes, deberías ver.
- El ¡Viva María! de Louis Malle (1965): Presente en la 79° edición del Festival de Cannes, esta cinta de 1965 dirigida por Louis Malle y protagonizada por Brigitte Bardot y Jeanne Moreau, combina aventura, comedia y música en medio de una lucha revolucionaria, convirtiéndose en uno de los clásicos más recordados del cine francés.
- Anatomía de una caída de Justine Triet (2023): Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, esta película de Justine Triet sigue a Sandra, Samuel y su hijo Daniel, un niño de 11 años con discapacidad visual, quienes viven aislados en los Alpes franceses hasta que una tragedia rompe su rutina. Mientras Sandra enfrenta un juicio que pone bajo la lupa su matrimonio, la película construye un intenso rompecabezas emocional sobre la verdad, la memoria y las relaciones humanas.
- Perfect Days de Wim Wenders (2023): Este rodaje que también brilló en la Riviera francesa, acompaña la rutina de Hirayama, un hombre que trabaja limpiando baños públicos en Tokio y encuentra belleza en la música, los libros, la fotografía y los pequeños rituales de la vida cotidiana, hasta que encuentros inesperados despiertan recuerdos de su pasado.
- Sentimental Value de Joachim Trier (2025): Ganadora del Grand Prix en el Festival de Cine de Cannes y del Oscar a Mejor Película Internacional, la nueva película del director Joachim Trier es ideal para quienes disfrutan de historias íntimas y emocionales. La cinta sigue a Agnès y Nora, dos hermanas que ven reaparecer a su padre tras años de ausencia, un reconocido director de cine cuyo regreso reabre recuerdos y heridas familiares.