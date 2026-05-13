Cada mayo, el Festival de Cine de Cannes convierte a la Riviera Francesa en el epicentro mundial del cine. Considerado el festival cinematográfico más importante por su alcance internacional, el evento reúne a directores, productores, actores y periodistas de todo el mundo con el fin de fomentar el desarrollo del séptimo arte en todas sus formas, creando y promoviendo un espíritu de colaboración entre todos los países.

Con 78 ediciones a sus espaldas, Cannes se ha convertido en el gran termómetro del cine mundial. Hoy, gracias al streaming muchas de las historias que nacen o se presentan en el festival, terminan viajando por el mundo. Por ello, si tienes un vuelo de más de diez horas en agenda, estas son cuatro recomendaciones con sello Cannes que, según la aerolínea Air France, socio oficial del Festival de Cine de Cannes, deberías ver.