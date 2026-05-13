La sostenibilidad y las energías renovables se han convertido en dos de las áreas con mayor proyección laboral en el Perú. Así lo señaló Julia Ayuso, Directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea, durante su reciente visita a Lima.

Según explicó la especialista, el país todavía tiene un enorme potencial renovable por desarrollar, lo que abre oportunidades para nuevos profesionales preparados en transición energética, sostenibilidad y gestión ambiental.

“Perú tiene muchísimo potencial renovable aún sin explotar. Por eso, las carreras relacionadas con energías renovables y transición energética tienen un gran futuro en el país”, comentó Ayuso.

La experta también destacó que actualmente las empresas buscan perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades de liderazgo y toma de decisiones, debido a que la sostenibilidad ya no solo forma parte de la imagen corporativa, sino también de la estrategia de negocio.

Además, reveló que la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea registra una tasa de empleabilidad del 95% entre sus egresados durante el primer año tras culminar sus estudios.

Ayuso indicó que muchas compañías todavía están en proceso de adaptación y que el gran reto será demostrar con hechos sus avances sostenibles. “Ya no bastará con decir que una empresa es sostenible, ahora tendrá que demostrarlo”, señaló.

En ese sentido, explicó que cada vez más organizaciones están incorporando criterios sostenibles en decisiones clave como la selección de proveedores, el uso eficiente de recursos, la reducción del impacto ambiental y la implementación de políticas responsables dentro de sus operaciones. Para la especialista, las empresas que no se adapten a esta transformación podrían perder competitividad en los próximos años.

Asimismo, destacó que la sostenibilidad ya no solo involucra al sector ambiental, sino también áreas como economía, salud pública, construcción, energía, innovación y tecnología. Por ello, consideró importante formar profesionales con una visión integral, capaces de dialogar tanto con equipos técnicos como con directivos, inversionistas y autoridades.

La directora también sostuvo que, a diferencia de Europa —donde ya existen normativas obligatorias sobre reportes de sostenibilidad—, en Latinoamérica todavía muchas acciones son voluntarias, lo que representa una oportunidad para las organizaciones que decidan adelantarse.

Finalmente, resaltó que la sostenibilidad no debe verse como algo complejo o inalcanzable. “Cada empresa puede avanzar paso a paso y construir su propia transición”, concluyó.