En busca de una cura y una vacuna disponibles ante el hantavirus, desde la Universidad Austral de Chile, el inmunólogo Alejandro Rojas utilizó anticuerpos de alpacas para elaborar una terapia prometedora contra la cepa andes, la única de la enfermedad que se transmite entre humanos y viene causando muertes entre pasajeros del crucero MV Hondius.

“Se trata de fragmentos de anticuerpos de alpacas que se logran unir a los virus de forma que los anticuerpos humanos no son capaces”, relató Rojas, entrevistado por RFI.

El investigador chileno constató que “los anticuerpos de alpacas son extremadamente efectivos en neutralizar infecciones virales”.

Ciencia sin apoyo

Otra investigadora, María Inés Barria, investigó por su parte una posible vacuna contra el hantavirus suramericano.

Sin embargo, ni esta doctora científica chilena ni Alejandro Rojas han podido llevar sus investigaciones a la etapa farmacéutica.

Problema por resolver

“Siempre ha sido un problema en Suramérica. A nosotros, todos los años se nos mueren entre 10 y 20 personas por hantavirus en Chile, de los cuales algunos son niños”, recuerda Rojas.

Sin embargo, “si bien hemos probado con el virus real que estos anticuerpos son capaces de bloquear el virus, nunca hemos tenido la posibilidad de llevarlo a gran escala”, se lamenta el inmunólogo.