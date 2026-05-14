Con 92,776 actas contabilizadas por la Onpe, el 99.947 % del total esta noche, el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, sacó 19,377 votos a su rival de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, una ventaja insuperable que lo coloca en la segunda vuelta electoral.

Con solo 49 actas por contabilizar, la diferencia de 19,377 votos es insuperable, porque ni siquiera sacando todos los votos, el 100 %, Rafael López Aliaga podrá alcanzar a Roberto Sánchez.

Con esto, Roberto Sánchez irá a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Sánchez está listo

“Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo”, declaró Roberto Sánchez a periodistas luego de conocer la diferencia irreversible.

El balotaje presidencial entre dos candidatos opuestos ideológicamente está previsto para el 7 de junio.

La probabilidad de que Rafael López Aliaga revierta su derrota apelando al tribunal electoral ha sido descartada.

Keiko va por la cuarta

“El Jurado Nacional de Elecciones ya no puede hacer nada, no hay nada que resolver en el porcentaje que ya señala a los dos primeros puestos”, dijo a la AFP el politólogo Fernando Tuesta.

Será la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, intente ganar la presidencia de su país, mientras que para Roberto Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación.