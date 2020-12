Patricio Parodi preocupó mucho a sus miles de seguidores en redes sociales tras anunciar que se encontraba delicado un día antes de celebrar las fiestas navideñas. Y es que el guerrero comentó que no había estado subiendo contenido a sus redes por este problema.

El capitán de los ‘Guerreros’ reveló que tuvo fiebre alta y descompensación del cuerpo, por lo que decidió realizarse la prueba del COVID-19.

“Chicos, veo muchos mensajes de por qué no estoy subiendo tantas stories como antes o por qué ayer no he subido mucho de Navidad. Lo que pasa es que un día antes de Navidad me puse muy mal, fiebre de 39.5 y sentía todo mi cuerpo descompensado, lógicamente me encerré en mi cuarto y ayer me hice mi prueba de hisopado”, comenzó contando.

“Gracias a Dios mi prueba salió negativa lo cual descartaba el virus, aun sigo en cama y estoy por realizarme exámenes de sangre para descartar cualquier otro tipo de enfermedad o algo que haya podido comer que me haya generado esto”, agregó.

