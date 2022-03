Patricio Parodi desató su furia en Instagram Stories tras la llegada de un ‘refuerzo’ al equipo de los combatientes durante el programa Esto es guerra transmitido el miércoles 16 de marzo de 2022. Por su parte, Luciana Fuster intentó tranquilizar a su pareja.

“Hoy día se dijo en el programa que estaba lesionado y que subí a llorarle al productor. En ningún momento fui a llorarle, simplemente fui a contarle los resultados que me habían salido de mi resonancia magnética que se los voy a compartir acá. No debería estar compitiendo, pero lo estoy haciendo sin embargo, entonces no creo que sean doctores, acá va a salir en términos de doctor, pero creo que si averiguan un poco van a saber qué tan mal estoy yo de la rodilla”, dijo Patricio Parodi.

“Simplemente las cosas como son, sin mentir. Gracias”, escribió el modelo.

Pero eso no fue todo, ya que Patricio Parodi continuó quejándose por la llegada de Gino Assereto al equipo como reemplazo de Anthony Aranda: “Cierto, ¿dónde están los combatientes que se paran quejando que nos dan todo? ¿ahora sí no van a decir nada, no?”.

En ese momento, Luciana Fuster internivo en su video: “Acá estamos”.

“Ahora sí nos vamos a ver Batman”, comentó Patricio Parodi, mostrando que estaba en el cine con Luciana Fuster, quien le pidió que se tranquilice: “Ya, relájate”, le dijo.

Sin embargo, Patricio Parodi continuó lanzando indirectas: “Son tres horas, así que ponen el hate en su caja de preguntas y después les respondo, chau”.

Poco después, Luciana Fuster grabó un video burlándose de su pareja: “Yo no sé si ustedes ya vieron Batman, pero acabamos de salir de verla (...) yo lo que más había visto de esta película es que salía el de Crepúsculo, Robert Pattinson, y a media película Pato me dice oye, se parece al de Crepúsculo, o sea, lo que más hay son memes de eso y recién se enteró”.

“Es que no he visto Crepúsculo”, respondió Patricio.

Fuente: Instagram @lucianafusterg | Instagram @patoparodi18

