La emoción y la expectativa se avivan, a medida que se va acercando el 6 de julio, fecha señalada para el reencuentro de los miembros fundadores de “Libido”, a casi dos décadas de no estar juntos sobre un escenario. “Se sienten varias cosas, lo primero, es que los años pasan volando. En diciembre de 2004 fue la última tocada que tuvimos con Jeffry (Fischman), prácticamente son 20 años, esa distancia del tiempo es la que te hace sentir que el concierto tiene un significado muy especial”, dice Toño Jáuregui, uno de los pilares de la banda, que tocará a estadio lleno en el Nacional.

Ha pasado el tiempo que usualmente trae aprendizajes y te ayuda a superar los desencuentros.

Sí, hay cosas que vas resolviendo y también hay cosas que no cambian, que las tienes en la base de tu ser y que se mantienen. Con el tiempo enfocas mejor las cosas, reconoces con sabiduría cuando debes tomar un aire. A tus 20 años ves diferente la realidad, pero con la madurez, una reunión o una reconciliación se ve un poco diferente, lo tomas con más calma, en cierta forma es positivo, más agradable.

¿La reunión de Libido es solo por dinero como dijo Salim Vera? El tono con el que Salim lo dijo fue sarcástico, fue un comentario que salió en una de las primeras reuniones que tuvimos con la prensa, pero buscaron resaltar el lado negativo de algo que está siendo positivo. Lamentablemente es un buen titular, para algunos es un buen recurso, pero a nosotros nos da igual.-

En la música, no todo es dinero, ¿o sí? Es imposible que una reunión como la de Libido solo suceda por dinero, en otros negocios quizá pase eso, firmas contratos, a la contraparte si quieres ni le hablas, pero las cosas funcionan, y listo. En la música es difícil que esto sea el único motivo, acá es reunirse y tomar decisiones, tienes que salir a hacer música con estos socios que tienes, tienes que tocar música, donde el otro tiene que tocar contigo, entonces es imposible que no haya una motivación adicional que solamente el dinero.

Toño Jaúregui aclara malentendido respecto al origen del reencuentro de "Libido"

Puedes afirmar que cualquier tipo de desencuentro que había entre los integrantes del grupo ya se arregló. Es un proceso, no se arregla de la noche a la mañana, creo que el primer paso, el fundamental que es el reencuentro ya se dio, y de ahí empiezan a mejorar las cosas, primero porque no queda de otra, y segundo, porque es el proceso que hemos decidido hacer, y tenemos que ser consecuentes.

Una banda es como una familia que siempre tendrá desencuentros. En Libido siguen las diferencias, yo quiero esto, yo quiero lo otro, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, lo que ahora esperamos que los años nos den la inteligencia para ir superando lo que nos separa y así lleguemos, primero a la fecha cumbre que es la del 6 de julio y después que fluya todo lo demás.-

¿Luego del reencuentro han contemplado nuevas giras, grabaciones? No se han tocado esos temas profundamente, se ha conversado sobre hacer esto o lo otro, o de sí hacemos algunas canciones, pero por el momento estamos centrados en repasar el repertorio de la fecha cumbre de la reunión que es el 6 de julio.