Patricio Parodi reveló que no cree en ninguna de las predicciones de Reinaldo Dos Santos. Según el guerrero, cualquiera podría salir a dar “predicciones” y lograr atinar en alguna.

Todo comenzó porque el autodenominado “profeta de América” aseguró que Patricio Parodi y Flavia Laos iban a estar juntos por un tiempo más, pero luego iban a terminar su relación definitivamente.

“Llegará un momento que se termina y no hay vuelta atrás”, dijo Reinaldo Dos Santos en “En boca de todos”.

Patricio Parodi no solo contó que no cree en estas cosas, sino que minimizó el comentario de Dos Santos: “Hemos estado todos los días juntos (con Flavia), sin ningún problema, sin nada. Ese comentario es un comentario equis, que no viene al caso, nada que ver”.

Pero eso no fue todo, ya que Patricio Parodi se burló de las predicciones de Dos Santos. “Muchas cosas que él dice no se le cumple nada, pero... ¡Ay, profeta de América! ¡Qué miedo!”, expresó para las cámaras de América Espectáculos.

Según Patricio, se toma las “predicciones” con “risa, me da gracia, ni siquiera me incomoda”. ”No hay que negar que Dos Santos tiene su público, hay gente que le cree y hay gente que no. Así como yo y Flavia no le creemos, hay gente que sí le creerá", agregó.

Sin embargo, Patricio Parodi comentó que él no cree en este tipo de cosas e incluso dejó entrever que algunos “videntes” hacen varias predicciones porque alguna de estas será verdad.

“Para mí no existe nada de esto de vidente, que te leen las cartas y el futuro; no existen (...) Simplemente te tiran 20 opciones, por lo menos alguna va a tincar”, puntualizó.

Patricio Parodi no le cree nada a Reinaldo Dos Santos- diario Ojo

