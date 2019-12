El bailarín y expareja de Milett Figueroa, Patricio Quiñones, hizo una fuerte confesión y se grabó en su celular para luego compartirlo en su cuenta personal de Instagram.

Patricio Quiñones reveló sufrir de depresión hace tres años, situación de la que se dio cuenta tras solicitar ayuda profesional. “Yo sufro de depresión hace tres años y me dí cuenta por ayuda, por terapia, porque yo no sabía que era esto, qué era un ataque de ansiedad”, contó en bailarín.

Además, contó lo que experimenta cada vez que eso le sucede. “No es una tristeza normal o un bajón, sino es algo medio incontrolable. Por ejemplo, yo puedo estar con mis amigos riéndome y de pronto siento un golpe en el corazón, quiero estar en casa, con mi mamá, en mi cama. Es un tema que afecta tu día la día”,

Patricio Quiñones dejó en claro que no lo cuenta para buscar fama, sino para poder ayudar a los demás. “Vivir medicado no es algo que a mí me guste. A nadie le gusta estar mal, a nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta estar sin ganas o parar sus vidas porque hay algo inexplicable en ti. Un dolor emocional puede ser más que un dolor físico”.

El bailarín publicó este video con su confesión junto a un mensaje que decía: “Todavía en estos días este tema termina siendo un taboo, ya que la DEPRESIÓN es tomada por mucha gente como ser débil o ser cobarde cuando es una enfermedad emocional que viene del inconsciente, mi motivo no es dar pena si no poder ayudar al menos a los qué tal vez a través de eso puedan reconocerlo y atreverse a tratarse mucho amor para todos”.