La hija mayor de Patty Wong se refirió sobre las acusaciones a su madre, luego de que un extrabajador indicara de que lo despidió en plena pandemia del coronavirus o Covid-19 y que su indemnización no era acorde a su salario.

Tras ello, la hija de Patty Wong usó su cuenta de Instagram para cuestionar por qué el ataque a su madre si siempre se ha dedicado a hacer el bien.

“Si queremos un mundo mujer empecemos por nosotros mismos. ¿Por qué siempre que alguien realiza buenas acciones en seguida buscan algo para querer “cancelarla”? No podemos ir por la vida y las redes dejando comentarios de odio y difamando a otros como si fuera algo normal. Antes de hacerlo pregúntate: ¿Cómo me sentiría yo si me hicieran lo mismo? Es resto no es responsable de tus problemas y heridas emocionales”, escribió la hija de la empresaria de restaurantes chifas.

Finalmente, aseguró que su madre Patty Wong es una buena persona. “Dejemos la envidia y no veamos programas, redes, etc, que se dedican a difamar a las personas porque las estamos promoviendo. Mi mamá, Patty Wong, es una mujer admirable y con un corazón puro y trasparente, lo pudo confirmar en todos los años de vida a su lado”.

