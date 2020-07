La empresaria Patty Wong se ha convertido en un ejemplo a seguir por el trato que brinda a los trabajadores de su chifa, quienes pudieron conservar su salario durante las semanas que dejaron de funcionar los restaurantes por la pandemia del Covid-19.

La exmodelo de ‘Habacilar’ detalló que ha construido habitaciones en su restaurante para que puedan dormir allí sus trabajadores y no se contagien del coronavirus en los buses de transporte público.

“Ellos también me cuidan a mi. No me ven como una máquina que da plata, me he quedado con la mejor gente”, reveló al programa ‘Domingo al Día'.

Empleado de Patty Wong se emociona hasta las lágrimas

Los trabajadores de Patty Wong no solo la ven como su jefa, sino como parte de su familia.

“Voy dos años con la señora Patty Wong. Me siento feliz y orgulloso. Pese a la pandemia, ella seguía pagándonos nuestro sueldo como debe ser. Para mí es un honor tenerla. Ella nunca me desamparó, a nadie. Es una familia para nosotros. La tengo como una madre verdadera, porque mi madre está lejos”; dijo, entre lágrimas, uno de sus cocineros.

Patty Wong como empresaria - Domingo Al Día/ América TV - OJO

