Paula Arias, líder de la agrupación Son Tentación señaló que actualmente prefiere estar soltera, pues las experiencias amorosas que ha pasado le han dejad una gran lección: estar tranquila y sola por ahora. De otro lado, señaló que la pandemia del Coronavirus le trajo mucha ansiedad y preocupación debido al alto número de infectados.

Entonces, no conquistas por el estómago, ¿cómo conquista Paula Arias?

No, la cocina no es mi fuerte, por el estómago no conquisto, se 'pelan' conmigo. Yo conquisto con mi personalidad, con mi alegría, soy muy cariñosa, un poco romántica, pero, obvio, con quien lo merezca.

Cambiando de tema, ¿cómo te afectó la pandemia?

Todo este tiempo ha sido muy complicado, he tenido muchas preocupaciones, aún las tengo, he sufrido ansiedad, estrés y hasta depresión por cómo ha cambiado nuestra vida por completo; pero uno es fuerte y, por la familia, por los hijos, tiene que salir adelante, dar el pecho, esa es mi responsabilidad.

¿Y en lo económico?

En lo económico, no me quedó más que adaptarme, ahora estoy haciendo otros proyectos, estoy haciendo mis deliverys de comida, haciendo alguna publicidad, recomendando marcas, y así estoy sobreviviendo porque yo no quiero dejarme caer, al contrario. Además, para seguir brindando música, también se tiene que invertir, estoy haciendo un poco de todo para poder seguir trabajando por la música, por mi familia, por todos los años de trayectoria, seguimos en la lucha.

Eres una amante del Tik Tok, ¿esto te ayuda a conectar con tu público?

En este momento la herramienta principal para llegar a más público y a más corazones es la red social. El Tiktok hizo que me acerque al público, hasta en el extranjero, cuando empecé, ya no paré, tanto que ahora me reconocen como tiktoker. Me encanta porque, además, puedo actuar, que es algo que me gusta, esto me permite recordar lo que hacía antes de la música.

¿En qué proyectos musicales estás ahora?

Todos los proyectos musicales que dejamos por la pandemia están en stand bye, pero seguiremos haciendo música, ya estamos empezando con nuestros conciertos y se vienen muchos estrenos, además de feats con cantantes nacionales e internacionales. Seguimos produciendo y avanzando con la música.

¿Sueñas con reunirte con tu público?

Sueño, deseo, lloro, anhelo ya poder regresar a los escenarios y sentir el calor, el cariño, el canto, los aplausos del público. Pero por ahora debemos permanecer así; por la salud de todos, debemos seguir cuidándonos.

¿Cómo va tu corazón?

Mi corazón está lleno de amor por mi familia, por mis hijos, que es lo más importante. En lo sentimental, estoy muy bien soltera y no tengo apuro por conseguir una pareja o alguien que esté a mi lado, estoy muy tranquila.

LO QUE DEBE SABER

Paula Arias participó de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” que va los domingos a las 7:00 p.m. por América TV.