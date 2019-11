La joven identificada como Jamileth Resurección decidió contar detalles de su relación clandestina con el cantante Pedro Loli. En el programa “Magaly TV La Firme”, la jovencita aseguró que conoció al artista como una fan más cuando él se presentó con su orquesta en el Cusco.

“Yo no sabía que tenia pareja, parecía soltero. En noviembre del año pasado me preguntó que dónde estás, me dijo que me iba recoger porque me quería dar un besito. Yo dije, ‘qué raro’”, señaló.

Indicó además que recién se enteró “por la televisión” que Loli tenía pareja.

“En octubre de este año me volvió a buscar (...) En el auto (eran los encuentros íntimos) Sí, pasó una vez que me llevó al hotel. Yo ya sabía (que era la amante) Le dije que me sentía mal, que el karma, él me decía que no estaba con su pareja”, indicó en el programa de la ‘urraca’.

