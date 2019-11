Pedro Loli no quedó tranquilo tras conocerse que el programa “Magaly TV La Firme” difundiría las declaraciones de dos mujeres que aseguran que también fueron amantes del cantante.

“Lo que me llama la atención es que la carta le pide al gerente de ATV es solicitud de prohibición de comentarios y material audiovisual vinculados a mi persona. Pedro Loli se cree en el derecho de pedir a un periodista que no opine de su vida privada (...) me está prohibiendo entre otras cosas que no autoriza que se difunda dicha información”, leyó la ‘urraca’ al inicio de su programa.

Magaly Medina obtuvo las declaraciones de dos jóvenes que dejan mal parado al artista.

"Siempre venía a visitarme, las primeras veces como amigo, ya de ahí ya sabíamos a lo que íbamos, pero siempre como amigos con derechos”, se escucha decir a una de las involucradas.

Mientras que una segunda mujer señala: “En el momento que estábamos en su camioneta en la parte de atrás, él me comenzó a besar más y tuvimos intimidad”.