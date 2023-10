Pedro Suárez Vértiz sorprendió nuevamente a muchos con una de sus columnas diarias. En esta ocasión, el músico peruano le agradeció a Magaly Medina por celebrar su retorno a la música y reveló que gracias a ella, su matrimonio con Cynthia Martínez ha perdurado por más de 30 años.

El cantante peruano afirmó que siente un aprecio sincero de la pelirroja, pues la considera “guardiana” de su matrimonio.

“Magaly siempre ha sido el termómetro de mi vida. No solo en lo artístico, sino fundamentalmente en lo personal. Porque Magaly no perdona a nadie. Es una de las paparazzi más avezadas, que he conocido en mi vida. Y siempre lo he tenido claro. Mi esposa Cynthia encontró una guardiana de su matrimonio y Magaly no tenía idea de ello ”, expresó.

Además, el exintegrante de Arena Hash contó que cada vez que se sintió atraído por una mujer, le venía a la mente la palabra “ampay” y la imagen de la ‘Urraca’.

“ Porque cuando me sentía atraído por tantas mujeres hermosas que la fama te otorga, no más de pensar en el ampay, se me aflojaba el estómago y ni conversar me provocaba. Por eso me he portado muy bien. Porque Magaly era mi ayudín. En lo artístico Magaly me ponía la vara muy alta”, añadió.

