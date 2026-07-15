La espera terminó. “Los Caminantes de la Calle” acaba de presentar su primer tráiler oficial, ofreciendo un adelanto de este intenso thriller policial inspirado en hechos reales que llegará a los cines peruanos el próximo 27 de agosto.

El avance sumerge al espectador en una historia marcada por la tensión, las persecuciones y una compleja investigación para desarticular una organización criminal dedicada a la extorsión, los homicidios y la trata de personas. Una problemática que trasciende fronteras y que hoy conecta especialmente con la realidad peruana, donde las mafias extorsivas se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad de miles de ciudadanos y comerciantes.

LA TRAMA

Dirigida por Juan Martín Hsu, la película sigue a una fiscal que investiga una poderosa mafia china que opera en Mendoza, Argentina. Cuando las escuchas telefónicas que podrían resolver el caso aparecen registradas en dialecto fujianés, la Embajada de China envía a un policía especializado para colaborar en la investigación. Juntos deberán enfrentar una organización criminal tan silenciosa como peligrosa.

"Los Caminantes de la Calle” es una coproducción entre Perú y Argentina.

Con una duración de 90 minutos, “Los Caminantes dela Calle” es una coproducción entre Perú y Argentina, realizada con el respaldo del Ministerio de Cultura del Perú, a través de DAFO, y del INCAA de Argentina. Más del 50 % de la película fue filmada en Lima y Mendoza, consolidando una importante participación peruana tanto delante como detrás de cámaras. La producción ejecutiva está a cargo de Mariana Luconi y Norma Velásquez, y cuenta además con la participación de la actriz peruana Vanessa Terkes como productora asociada.

EL REPARTO

El proyecto reúne, además, a un destacado grupo de actores peruanos que comparten pantalla con intérpretes internacionales, reforzando el carácter binacional de la producción.

El elenco está integrado por Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu, quienes dan vida a una historia inspirada en hechos reales que combina el suspenso policial con un retrato humano sobre la migración, el crimen organizado y la búsqueda de justicia.

“Los Caminantes de la Calle” acaba de presentar su primer tráiler oficial, ofreciendo un adelanto de este intenso thriller policial inspirado en hechos reales que llegará a los cines peruanos el próximo 27 de agosto.

Un thriller que ya conquistó festivales internacionales

Antes de llegar a la cartelera, “Los Caminantes de la Calle” ha construido un destacado recorrido internacional. El proyecto obtuvo cuatro importantes reconocimientos durante el Festival de Cine de Málaga, en su sección WIP 2024: los premios Chemistry (postproducción de imagen), Sideral (distribución internacional), E-28 (composición musical por Mowat) y LatamCinema.com, consolidando su proyección internacional desde su etapa de postproducción.

Asimismo, recibió el Premio Pablo Mondragón-Fullmix Studio Post y el Premio Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de integrar la selección oficial del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), el BAFICI, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival de Cine de Lima PUCP.

“Los Caminantes de la Calle” se estrena en todos los cines del país el próximo 27 de agosto.