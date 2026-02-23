La exitosa comedia peruana “Soltera, casada, viuda, divorciada 2”, dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra y La Soga Producciones ha sido seleccionada en la shortlist de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, quedando entre las 20 candidatas a nominación en la categoría Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, uno de los apartados más competitivos del certamen que reconoce a lo mejor del audiovisual en español y portugués.

La secuela del fenómeno taquillero reúne nuevamente a sus queridas protagonistas Gianella Neyra, Milene Vázquez, Patricia Portocarrero y Katia Condos, quienes retoman a este entrañable grupo de amigas que conquistó al público con humor, complicidad y una mirada honesta sobre la vida después de los 40. En esta nueva entrega, las cuatro viajan juntas enfrentando cambios personales, amores inesperados y segundas oportunidades, manteniendo el tono fresco y emotivo que convirtió a la primera película en un fenómeno social.

El anuncio marca un nuevo hito para el cine comercial peruano, que logra posicionarse en un escenario internacional tradicionalmente dominado por grandes producciones de la región.

“Esta película nació desde la amistad y el deseo de contar historias donde las mujeres se reconozcan sin filtros. Verla hoy considerada entre las mejores comedias iberoamericanas es profundamente emocionante y habla del cariño del público”, señaló la directora Ani Alva Helfer. La cineasta agregó: “Nos recuerda que el cine peruano puede ser cercano, divertido y también exportable. Este reconocimiento es para todo el equipo y para las mujeres que hicieron suya esta historia”.

Tras arrasar en taquilla y convertirse en una de las películas peruanas más vistas de los últimos años, “Soltera, casada, viuda, divorciada 2” reafirma así su impacto cultural y su conexión con el público, ahora con proyección internacional. Los nominados oficiales de los Premios Platino se anunciarán en las próximas semanas.