Rodrigo González opinó sobre la reciente y comentada presentación de Yahaira Plasencia en los ‘Premios Juventud’, la noche del 21 de julio en Puerto Rico. Aunque destacó su show sobre el escenario, cantando su cover ‘La Cantante’ de Héctor Lavoe, el conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó el atuendo que lució la salsera en la alfombra roja.

El popular ‘Peluchín’ cuestionó que la ‘reina del totó' no haya buscado un mejor vestido para lucir en la previa a su concierto. Indicó que el tema no pasa por cuánto costó el look de Yahaira - que habría sido de 45 soles aproximadamente - sino por el diseño y la tela.

“Dicen que vale 17 dólares pero es como una tela de ropa de baño, una cosa recontra corriente... digo, si te lo vas a poner porque estás en la playa o un restaurante, todo bien, pero es una alfombra roja de ‘Premios Juventud’, poco apropiado. Te vas a cualquier outlet y por 17 dólares consigues algo mejor (...) Es imposible que sea de un diseñador de alta costura, se ve una tela chifera”, dijo indignado

“En la alfombra roja, para el olvido”, agregó.

Gigi Mitre dijo que tampoco le ha gustado el vestido de Yahaira y hasta criticó su bronceado: “Parece ropa de de baño, esos bronceados tan fuertes ya no van de moda”.

Rodrigo Gonzalez sobre Yahaira Plasencia

