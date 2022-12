Ale Venturo, es conocida además de su relación con el ‘Gato’ Cuba, por ser una exitosa empresaria de comida saludable con su marca ‘La nevera fit’, restaurante del que Rodrigo González habría pedido comida y terminó dándoles consejos a la nueva amiga de Melissa Paredes.

Rodrigo González, decidió aprovechar su espacio en ‘Amor y Fuego’, para confesar que a veces pide comida del restaurante de Ale Venturo, pero esta vez no le gustó: “Ale, cariño, a veces pido en tu restaurante y me traen acá al canal, me pido esos tallarines que tienes integrales con lentejas, pero sí, te quiero decir una cosita. Parece que la hamburguesa de lentejas la tienes congelada”.

Lejos de molestarse, Rodrigo González le dio un consejo a la novia del ‘Gato’ Cuba: “Dos minutos más de microondas no le vendría mal, porque a veces al medio una piedra me ha tocado”, elogiando el sabor de los alimentos, resaltó que debería tener más control con los alimentos que manda por delivery: “Podrías darle un sol más de calor ah, un poco más de horno a tus envíos, porque si de verdad, el tallarín buenazo, pero mezclo y al medio en la hamburguesa de lentejas fría y me quejo con el Rappi. Ya van dos veces, así que haz algo”.

