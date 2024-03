En una reciente conversación entre Pamela López y Magaly Medina que fue difundida en el programa de espectáculos ‘Magaly Tv La Firme’, la aún esposa de Christian Cueva narró uno de los peores episodios que vivió con el futbolista y le aseguró a la conductora su decisión de divorciarse del padre de sus hijos.

Sin embargo, Pamela López emprendió un viaje a Europa con una amistad suya en medio de la polémica y no logró iniciar el trámite de divorcio, así lo reveló la abogada Claudia Zumaeta en el programa de Magaly Medina.

Aunque en un inicio, Pamela López señaló que el viaje al viejo continente fue para despejarse, ahora sus declaraciones causan dudar, pues habría sido vista en Barcelona, misma ciudad en la que está Christian Cueva para atenderse una lesión deportiva.

¿Pamela López está en Barcelona?

Durante los últimos días, la aún esposa de ‘Alandino’ compartió fotografías en su cuenta de Instagram junto a su amiga en Suiza y luego en Paris, Francia, lo que encendió la alarmas por su cercanía con la ciudad española en la que está su aún esposo.

Además, en la última edición del programa ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González reveló que Pamela López sí habría visitado Barcelona. “ La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie ”, expresó el popular ‘Peluchín’. “ Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas ”, sentenció.