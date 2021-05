Rodrigo González no puede con su genio y esta vez volvió a criticar a Ethel Pozo. El conductor de Willax se burló de la hija de Gisela Valcárcel tras notar que los zapatos le quedaban muy grandes.

Asimismo, ‘Peluchín’ bromeó sobre su papel como conductora en ‘América Hoy’. “Le quedan más grandes que su papel de conductora”, dijo.

En esa línea, añadió que Ethel tiene un complejo porque ‘es bajita y sus compañeras son mas altas’. “Ahí le sobran tres dedos, esas tabas son de Giselo”, comentó entre risas el presentador de ‘Amor y Fuego.

Por otro lado, Peluchín le hizo una tremenda advertencia a Melissa Paredes, el conductor asegura que Ethel Pozo podría ‘serrucharla’ en las series que protagoniza ya que ahora anda de novia Julián Alexander, hermano de la productora Michelle Alexander.

“Ella no para hasta su protagónico, ella va hacer lo posible para que la veamos de lunes a viernes, los sábados, los domingos y en el horario que no ha entrado, ahí va entrar. ¿Tú crees que ahora que es la novia del hermano de Michelle Alexander... Melissa te queda poco, la Ethel no para hasta su próximo protagónico, si es acaparadora, es angurrienta”, afirmó.

