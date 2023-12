Se indignó. Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego habló sobre las declaraciones de Magaly Medina al señala que ella pidió que despidieran a su compañera de canal, Juliana Oxenford, por su supuesto respaldo al expresidente Pedro Castillo.

Magaly Medina reveló que años atrás pidió la ‘cabeza’ de Oxenford. “Yo no he pedido tu cabeza este año, ahora no. Yo lo hice cuando comenzaste con tu discurso castillista (...). A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. (Castillo) Llenó todo el aparato del Estado con gente corrupta. Eso yo no defiendo, yo no quiero”, sostuvo Medina.

Ante estas declaraciones, el popular ‘Peluchín’ se solidarizó con la periodista Juliana Oxenford.

“Que una persona se sienta con la libertad, con el poder y que además lo cuente como sintiéndose orgullosa, que ha mandado pedir la cabeza de un compañero porque tiene una ideología política diferente me parece alarmante, pero no hace más que evidenciar a la Magaly Medina como persona, una mala persona y lo digo porque sé de lo que estoy hablando y no tengo ningún problema en decirlo frente a una cámara, puedo hablar con conocimiento de causa. Una mala persona como ella nunca va a poder ser una buena profesional y poco a poco se va le empiezan a ver las orejas a ese lobo. Ojalá que Juliana Oxenford consiga trabajo pronto. Le deseo lo mejor”, comentó Rodrigo González.

Rodrigo González criticó que Magaly Medina haya reconocido que pidió la cabeza de su excompañera de ATV, Juliana Oxenford.

Finalmente, tras conocerse la confesión de Magaly Medina, Juliana Oxenford arremetió contra la conductora de espectáculos a través de sus redes sociales. “La diferencia entre ser un producto y ser gente”, escribió la periodista en su cuenta de ‘X’.