La cuenta regresiva para la mayor celebración de la peruanidad ya comenzó. El Peruanazo Fest 2026 anuncia una cuarta edición histórica con una producción sin precedentes que reunirá a más de 60 artistas, agrupaciones de danza, experiencias gastronómicas y expresiones culturales de costa, sierra y selva en un solo escenario.

Durante dos días, la Explanada del Estadio San Marcos se transformará en el epicentro de la identidad peruana, consolidando al festival como el evento cultural y musical más importante de las celebraciones por Fiestas Patrias y una cita imperdible para miles de asistentes.

El sábado 18 y domingo 19 de julio, desde las 11 de la mañana, el público podrá vivir una experiencia inmersiva que va mucho más allá de un concierto. El Peruanazo Fest propone un recorrido por la riqueza cultural del Perú a través de la música, la danza, la gastronomía, el emprendimiento y las tradiciones que nos unen como país. Todo ello con una producción de gran formato pensada para que familias, jóvenes y visitantes disfruten una auténtica fiesta nacional.

La programación musical será una de las más diversas vistas en un festival peruano. Sobre sus escenarios desfilarán grandes referentes de la escena nacional como Bareto, Amy Gutiérrez, Los Méndez, Raíces de Jauja, Afrodisíaco, Renata Flores, 6 Voltios, Cholopower y Qorianka, acompañados por más de sesenta artistas, bandas y agrupaciones folclóricas que representarán la enorme riqueza sonora del Perú.

Como gran novedad, esta edición contará con dos escenarios funcionando de manera simultánea, permitiendo que el espectáculo no se detenga durante toda la jornada.

El Escenario INTI reunirá a las principales figuras de la programación artística, mientras que el Escenario TAIPY ofrecerá durante el día un impresionante despliegue de danzas tradicionales provenientes de diversas regiones del país. Al caer la noche, este espacio cambiará completamente de concepto para ofrecer dos propuestas especiales: el sábado recibirá “Otra Vibra”, dedicado al rock alternativo y subterráneo peruano; mientras que el domingo presentará “Warmi Kallpa”, una plataforma creada para destacar el talento femenino y celebrar la fuerza creativa de las mujeres en la música nacional.

Pero El Peruanazo Fest es mucho más que un festival musical. Los asistentes encontrarán una gran zona gastronómica con los sabores más representativos de la costa, sierra y selva; espacios dedicados a cervezas artesanales, cafés de especialidad y coctelería regional; además de una amplia feria de emprendedores peruanos que convertirán el recinto en una verdadera vitrina del talento nacional.

Con una propuesta que integra entretenimiento, cultura, tradición y orgullo peruano, El Peruanazo Fest se consolida como una de las plataformas culturales más importantes del país y el escenario donde miles de personas celebrarán juntos nuestras Fiestas Patrias.

Fiel a su compromiso de hacer accesible esta gran celebración, la organización mantiene un precio popular de solo S/ 20 por día, permitiendo que todos puedan ser parte del festival que promete convertirse, una vez más, en el punto de encuentro de los peruanos.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.