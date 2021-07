El polémico periodista de Willax TV, Phillip Butters, tuvo duras críticas contra el Presidente Pedro Castillo, quien anunció en su Mensaje Presidencial de 28 de julio que cederá el Palacio de Gobierno al nuevo ‘Ministerio de las Culturas’ para convertirlo en un museo.

“Es un ignorante este nuevo Presidente, no solamente no conoce la historia del Perú, no conoce su propia historia. El señor no es un indígena, no es un awuajún, no es un quechua... él es un mestizo. Fustiga de los Castillas de Aragón y él se apellida Castillo. Él es fruto de este mestizaje”; comenzó diciendo el conductor de “Combutters”.

Recordemos que el Jefe de Estado anunció que no gobernará desde Palacio de Gobierno para “romper con los símbolos coloniales y acabar con las ataduras de la dominación”.

Para Butters, Castillo “tiene todo el resentimiento social propio del ignorante” y mencionó cuál fue la herencia española en Latinoamérica:

“Sí, los españoles vinieron, sí conquistaron y si cobraron impuestos (...) el Inca no era un demócrata, era un opresor, y destrozó todas las culturas precedentes, era un conquistador. Acá no había democracia. El Inca no eran los buenos, y lo españoles no eran los malos. Los españoles trajeron el español, la escritura con la que ha leído su discurso, los españoles trajeron el catolicismo por el cual él ha jurado hoy”.

“Todos los peruanos somos brutos del mestizaje. Toda esa apreciación indigenista, de ignorante, de resentido, lo hizo frente al Rey de España, ¿para qué lo trajiste? (...) Lo maltrató, achacándole los males del Perú al señor (...) le faltó el respeto a un invitado y comenzó diciendo que va a gobernar en base a su complejo de inferioridad”, sostuvo el periodista.

Mensaje presidencial de Pedro Castillo contra la Corona Española

“Somos cuna desde hace cinco mil años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Wari y, luego, el Tawantinsuyo.

Durante cuatro milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver sus problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia les ofrecía.

Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples felipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del incanato, dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten.

(...)

Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años.

Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia, desde sus orígenes hasta la actualidad. Todos los peruanos tenemos que saber que las tareas que tenemos por delante son duras y que nos necesitan a todos.

Por ello debemos dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses personales, para poder arrancar a nuestra patria de las graves crisis que la agobian. 33 Convoco a todos los hombres y las mujeres del Perú sin distingos de ninguna naturaleza, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la unidad nacional. Esta es una tarea que nos compromete a todos; lo haremos en democracia buscando la concertación nacional, asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre

. Como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea: ¡Huk umalla huk sunquilla y huk maquilla!, ¡Una sola fuerza, un solo corazón y una misma dirección! Que es la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos”.

TE PUEDE INTERESAR