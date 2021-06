Alborotó. El periodista Phillip Butters se pronunció tras saber los primeros resultados de la ONPE. En su programa de Willax TV habló sobre la campaña de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Yo le puedo decir, la campaña de Keiko no ha sido buena. No ha ganado por todos los que están detrás de ella, ella ha puesto absolutamente todo lo que podía”, dijo el periodista Phillip Butters.

También recordó por qué cuando la entrevistó, no fue tan incisivo y es que según Butters es una mujer que está hecha añico.





“¿Saben por que tuve que ser blando? Por que la hacía así y caía. Es una mujer que le han metido tres veces a la cana (cárcel), con sus dos padres con cáncer”.

Seguidamente agregó: “Eso de aplaudir y tal, casi nada de festejar. Esta mujer está hecho añicos y la metieron tres veces a la cana injustamente y lo digo porque yo no soy y nunca he sido fujimorista, es más no quiero volver a entrevistarla en mi vida. No la he necesitado nunca porque yo no necesito de ella”.

