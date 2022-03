Nicola Porcella y Angie Arizaga no descartan volver y se lucen juntos en evento [VIDEO]

Angie Arizaga habría retomado su romance con Nicola Porcella o al menos están por ese camino. “¿Si he vuelto con él? Me van a matar si sigo conversando. En realidad tenemos una buena relación, una bonita amistad. ¿Si podríamos volver? No sé qué pueda pasar más adelante. Estamos bien y lo que pase entre él y yo queda entre nosotros”, manifestó la modelo.

Por su parte, Nicola Porcella señaló que “tenemos una buena relación y, es más, ahora que ‘somos dos puertas’ interactuamos más. Yo lo dije en algún momento, con Angie las cosas ya las había solucionado y no tenía por qué seguir alimentando el morbo. ¿Si hemos regresado? No hemos vuelto, pero cariño hay. No tiene nada de malo que nos vean juntos”.

APRENDIÓ LECCIÓN

Nicola Porcella afirma que no se siente presionado por regresar con Angie Arizaga. “Por eso no descarto volver con ella, siempre he estado contento de que esté a mi lado. ¿En qué etapa estamos? No sé, Angie tiene que hacer méritos (risas), poco a poco. ¿Qué no haría si vuelvo con Angie? No lo expondría como antes, si yo estaría con ella lo diría. Ya estamos más grandes, ya aburre exponer mucho tu vida. Ahora estamos tranquilos y si lo retomamos, felices estaremos”, aseguró.

Por otro lado, Angie Arizaga se pronunció sobre las críticas de Jely Reátegui. “Yo creo que hay que tomar las cosas de quien venga. Ya se conversó con ella por interno, nos incomodó porque la conocemos. Nos hubiera gustado que nos dijera las cosas en persona”, reveló tras anunciar con Nicola Porcella el lanzamiento del NRC de Nike a partir del 19 de febrero.





