Luego que Paula “Poly” Ávila anunció que volvía a su natal Argentina tras vivir ocho años en el Perú, sus amigas más cercanas la despidieron.

La modelo argentina se reunión con Korina Rivadeneira y Luciana Fuster, a quienes conoció en el reality “Combate”.

En su cuenta de Instagram, Poly Ávila dedicó emotivas palabras a sus amigas: “¿Despedida? No. Simplemente una cena de hasta pronto, hasta la próxima @rivadeneirak @lucianafusterg Gracias por apoyarme en las buenas y en las malas! Gracias por escucharme cada vez que llegaba al canal a decirles; ¡Jirafitas me enamoré!, ¡Jirafitas lo odio a este c**!, ¡Jirafitas encontré al amor de mi vida!”.

Asimismo, Poly Ávila aseguró que Korina y Luciana son buenas amigas y nunca hubo un problema entre ellas: “Gracias por reírse conmigo, llorar conmigo, gritar conmigo. Gracias por haberme apoyado siempre en todas mis decisiones, por haberme alentado a que vaya detrás de mis sueños. Porque nunca hubo envidia, mala onda, malos comentarios y es muy difícil tener una amistad sincera en este mundo farandulero, pero ustedes aparecieron y yo las amé desde el día 1 que entraron a mi vida y las voy a amar siempre a pesar de la distancia. Gracias por esta amistad”.

Por su parte, Luciana Fuster también dedicó unas sentidas palabras a la argentina: “La amistad televisiva más real y sincera que he tenido me la dieron ustedes que vinieron de afuera. Gracias a ti mi jiri por todo eso y más! TE AMO!! LAS AMO“.

Foto: Instagram Luciana Fuster

Así despidió Poly a sus amigas en el Perú

