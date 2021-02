Poly Ávila sorprendió a todos sus seguidores al compartir mediante sus redes sociales una locura de amor que habría realizado su novio Simón por ella. Y es que la exchica reality logró captar con su celular todo este suceso.

“Estamos cometiendo un delito, Simón acaba de cruzar para robarme un girasol. Estamos en medio de la carretera. ¡Ay no, lo amo! Si viene la policía, va a ir preso. Mi girasol, mi amor, es gigante”, expresó muy emocionada la argentina en sus historias de Instagram.

Su novio Simón no habría dudado ni un segundo en detener el auto en plena carretera, bajarse, cruzar y arrancar un girasol y regalárselo a su amada.

“Amo los girasoles. Camino a Tandil vimos un campo lleno de girasoles, se me puso la piel de gallina porque de verdad me apasionan, así que en una peligrosa hazaña, Simón fue a buscarme uno. NO LO HAGAN, ES PELIGROSO E ILEGAL”, escribió Poly como descripción de las fotografías.

