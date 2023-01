El 3 de enero de 2023, la revista mexicana TVNotas informó que Alfonso ‘Poncho’ Herrera habría exigido 10 millones de dólares para ser parte de la gira del reencuentro de RBD, banda que integró con Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

“¡Quería cobrar 10 millones de dólares! Poncho Herrera no estará en la gira de RBD, porque no le dieron lo que pidió, y dice: “¡A mí los fans me valen ma$%&#!””, se lee en la portada de la revista TVNotas.

Por medio de Twitter, ‘Poncho’ Herrera negó haber pedido dinero para volver a cantar en RBD: “Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”.

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, señaló el actor.

Por su parte, RBD publicó un comunicado en el que niegan la información de la revista: “La revista TVNotas dio a conocer en su publicación semanal, información falsa y difamatoria acerca de los supuestos acuerdos y negociaciones para el reencuentro de RBD, así como detalles del pasado show virtual. Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación a estos proyectos. Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera, por lo que esta nota sólo intenta desprestigiar y atentar contra la imagen, reputación, honorabilidad e integridad del grupo”.

