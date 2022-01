Lo que no pasa en tu año no hace daño. El popular cantante de trap sorprendió a millones de seguidores a nivel mundial al borrar todo su contenido de Instagram, no dejando ni una sola foto, video ni foto de perfil, dando así inicio a su 2022.

El puertorriqueño que logró hacer un videoclip con los personajes de los Simpson, publicó diferentes historias esperando el fin de año, para posteriormente borrar todo y dejar solo su historia con el mensaje: “Feliz año nuevo 2022″.

¿Por qué borró todo su contenido?

Según algunos expertos en el mundo musical, sería parte de una estrategia de marketing que abriría paso a un nuevo álbum que abriría el 2022.

