La critican. El pasado jueves 6 de abril Melissa Paredes y Anthony Aranda se comprometieron durante su romántico viaje a Disney World y quisieron dar el anuncio y compartir su felicidad con sus miles de seguidores en Instagram y aunque no muchos felicitaron a la feliz pareja, algunos usuarios en redes sociales no dejaron pasar un detalle en particular en una de las fotos en la que la modelo luce el brillante anillo de compromiso y sostiene la mano del “Activador”

Curiosamente el post realizado por la modelo Melissa Paredes en donde presume su anillo de compromiso tiene un particular mensaje es que debajo del nombre de la actriz se puede leer el mensaje “Colaboración pagada”, este detalle no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en burlarse del compromiso de ambos.

“¿Por qué dice colaboración pagada?”, “Dice colaboración pagada”, “Por qué dice colaboración pagada, será canje?”, “Colaboración pagada”, “El anillo facil es canje” “Colaboración???” , son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Post de Melissa Paredes de su compromiso dice "Colaboración pagada"









