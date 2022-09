Valery Burga, el aún esposo de Evelyn Vela, rompe su silencio desde Estados Unidos y confesó por qué decidió terminar su matrimonio con la popular ‘Reina del Sur’.

Aunque él fue acusado de infiel al mostrarse en reiteradas ocasiones con guapas jovencitas, mientras que la peruana seguía esperando que su esposo viniera a Lima.

Incluso Evelyn criticó a la nueva pareja de su esposo, una bailarina de 23 años: “Uno tiene que cambiar por algo mejor. El día que yo tenga una pareja, tiene que ser alguien que esté a mi altura y mejor que Valery, no me voy a ir con esas cosas”, dijo Evelyn.

Sin embargo, el barbero habló en exclusiva con ‘Amor y Fuego’ y dio su descargo:

[“¿Te arrepientes de haberte casado con Evelyn?] Me arrepiento sí, me arrepiento”.

Valery Burga también tuvo calificativos de grueso calibre contra su aún esposa, a quien la acusó de no tener dignidad para hablar mal de él en televisión nacional.

“Yo no soy payaso de nadie, esa señora parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad (...) Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena, ni me satisface” , arremetió.

Aunque aún faltan firmar los papeles del divorcio, agregó: “No me da la gana de ir a Lima, no quiero ir a verla”.

