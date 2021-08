Eugenio Derbez es un reconocido actor y productor mexicano, cuyo trabajo se ha centrado en el género de la comedia tanto para televisión, cine y teatro. Alcanzó la fama con sus programas “Al derecho y al derbez”, “Derbez en cuando”, “XHDRBZ” y “La familia P. Luche”, los cuales mostraron todo su potencial, por lo que fue llamado a participar en series estadounidenses, además de haber prestado su voz para el doblaje latino de diversas películas como “Shrek”, “El grinch”, “Jack & Jill”, “Mulan”, “Dr. Dolittel”, entre otras.

Si bien, la mayor parte de su carrera se ha caracterizado por dar vida a personajes divertidos, que lo han llevado a ser muy querido, el histrión quiere demostrar que también puede interpretar otro tipo de roles, tal como lo ha hecho en “CODA”, una película dramática estadounidense en la que es Bernardo Villalobos, un maestro de canto con métodos muy peculiares, quien al conocer a Ruby la impulsará a luchar por sus sueños.

Aunque el protagonista de “No se aceptan devoluciones” está satisfecho con su trabajo en el filme independiente, que fue toda una sensación en la última edición del Festival de Cine de Sundance, lamenta que en su país natal aún no le hayan dado la oportunidad de mostrar que es un actor muy versátil, pues lo han encasillado solamente en un tipo de rol.

A raíz de su participación en esta producción, que es un remake de la película francesa “La Famille Bélier” y que llegará a Apple TV+, Derbez reconoció por qué es difícil que le den un papel dramático en México.

El actor mexicano Eugenio Derbez es honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 10 de marzo de 2016, en California. (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿POR QUÉ EUGENIO DERBEZ NUNCA TENDRÁ PAPELES DRAMÁTICOS EN MÉXICO?

El actor Eugenio Derbez piensa que es casi imposible que en México le den un personaje dramático porque todos lo ven como alguien gracioso, que no puede ni debe salir de ese rol que lo ha caracterizado por mucho tiempo.

“A mí me encantan las películas independientes, el problema es que rara vez me dejaron hacer una. Hice “La misma luna” (2007) y alguna que otra por ahí. Pero en mi país es muy difícil que me den oportunidades de hacer una película dramática o una película indie porque tengo ese background de comediante”, señaló en entrevista a EFE.

“Inmediatamente me decían: ‘Lo que pasa es que tu cara es muy conocida como Ludovico P. Luche y otros personajes. En cuanto salgas en la película dramática, la gente se va a reír y el director no quiere eso’. Entonces, no me daban la oportunidad”, añadió.

La vez que Eugenio Derbez, ganador del premio International Achievement in Comedy, habla en el escenario de la CinemaCon Big Screen Achievement Awards en marzo de 2017 en Las Vegas. (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿QUÉ DIJO SOBRE SU PERSONAJE EN “CODA”?

Derbez contó que para construir su personaje, el de Bernardo Villalobos, vio varias películas con el propósito de hacerse una idea de cómo sería aquel extravagante y apasionado de la música que fracasó en su carrera y termina dando clases en una escuela, pero cuando ve el talento que Ruby la impulsa a ser lo que él nunca pudo.

En otro momento, habló cómo fue su experiencia de trabajar en esta película con personas sordas, de quienes quedó admirado. “Cuando la directora decidió contratar a actores sordos, yo me espanté. Dije: ‘Híjole, va a estar muy difícil que logre encontrar actores sordos y que sean buenos para el tamaño del papel que tienen’. Yo no sabía que había una comunidad gigantesca de actores sordos espectaculares”.

Eugenio Derbez señaló que trabajar con personas sordas le enseñó mucho para valorar a todos. (Foto: Pedro Pardo / AFP)

¿DE QUÉ TRATA CODA?

CODA es una película dramática estadounidense que se estrenó el 28 de enero de 2021 en el Festival de Cine de Sundance, donde arrasó con los premios del público y jurado a la mejor cinta dramática estadunidense, la distinción a la mejor dirección de una película de Estados Unidos, y un galardón especial a todo el reparto. Fue escrita y dirigida por Sian Heder, y se rodó en Gloucester, Massachusetts. Dos días después de su lanzamiento, fue adquirida para su distribución por Apple TV+ por 25 millones de dólares.

El filme se centra en una adolescente llamada Ruby, quien es la única persona que puede oír en una familia de sordos. Ella tiene 17 años y ayuda a sus padres sordos y a su hermano en el negocio de la pesca. Pero cuando ingresa al instituto, se une al club del coro, donde se siente atraída por su compañero de dúo y descubre su pasión por el canto. Al notar ello, su director de coro la anima a considerar la posibilidad de estudiar música, y ella tiene que decidir entre ayudar a sus seres queridos o perseguir sus sueños.